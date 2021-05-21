Путин поручил доложить о мерах по учету иностранных школьников в России к 1 сентября

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил к 1 сентября доложить о мерах по учету и статистике иностранных школьников, которые обучаются в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 21 мая.

Мера коснется учащихся дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, отмечается на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что почти 90 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в Москве.

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