Общественный центр «Саяны» на востоке Москвы ввели в эксплуатацию
На востоке Москвы в районе Ивановское ввели в эксплуатацию многофункциональный общественный центр «Саяны». Об этом рассказали в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
Объект площадью 4,5 тысячи квадратных метров расположен по адресу улица Саянская, дом 9. Раньше в здании центра находился кинотеатр «Саяны».
Рабочие сделали перепланировку помещений, в центре планируют установить два кинозала на 105 мест, а также кинозалы на 195 и на 48 мест.
— Кроме того, откроются кафетерий, бар, мини-маркет, магазины непродовольственных товаров, обустроят административные и служебные помещения. Отделку помещений выполнят будущие арендаторы, — отметили в пресс-службе.
Во время ремонтных работ в здании обновили инженерные системы и усилили несущие конструкции, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что жилой дом капитально отремонтируют в Басманном районе.
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