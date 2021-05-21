Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Общественный центр «Саяны» на востоке Москвы ввели в эксплуатацию
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Общественный центр «Саяны» на востоке Москвы ввели в эксплуатацию

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Саянская улица, 9 Карта всех событий

На востоке Москвы в районе Ивановское ввели в эксплуатацию многофункциональный общественный центр «Саяны». Об этом рассказали в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Объект площадью 4,5 тысячи квадратных метров расположен по адресу улица Саянская, дом 9. Раньше в здании центра находился кинотеатр «Саяны».

Рабочие сделали перепланировку помещений, в центре планируют установить два кинозала на 105 мест, а также кинозалы на 195 и на 48 мест.

— Кроме того, откроются кафетерий, бар, мини-маркет, магазины непродовольственных товаров, обустроят административные и служебные помещения. Отделку помещений выполнят будущие арендаторы, — отметили в пресс-службе.

Во время ремонтных работ в здании обновили инженерные системы и усилили несущие конструкции, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что жилой дом капитально отремонтируют в Басманном районе.

Читайте также: Началось восстановление кирпичной облицовки дома на Новинском бульваре

ремонткультурный центрстроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Все мнения
О проекте