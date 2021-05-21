Общественный центр «Саяны» на востоке Москвы ввели в эксплуатацию

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Саянская улица, 9 Карта всех событий

На востоке Москвы в районе Ивановское ввели в эксплуатацию многофункциональный общественный центр «Саяны». Об этом рассказали в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Объект площадью 4,5 тысячи квадратных метров расположен по адресу улица Саянская, дом 9. Раньше в здании центра находился кинотеатр «Саяны».

Рабочие сделали перепланировку помещений, в центре планируют установить два кинозала на 105 мест, а также кинозалы на 195 и на 48 мест.

— Кроме того, откроются кафетерий, бар, мини-маркет, магазины непродовольственных товаров, обустроят административные и служебные помещения. Отделку помещений выполнят будущие арендаторы, — отметили в пресс-службе.

Во время ремонтных работ в здании обновили инженерные системы и усилили несущие конструкции, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что жилой дом капитально отремонтируют в Басманном районе.

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