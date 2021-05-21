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Столичные власти отменили строительство автобазы в Зюзине
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичные власти отменили строительство автобазы в Зюзине

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Болотниковская улица, вл38к4 Карта всех событий

Власти Москвы отменили строительство автобазы в районе Зюзино на юго-западе Москвы. Прекращение реализации проекта согласовала Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города Москвы на заседании в четверг, 20 мая.

Объект планировали возводить по адресу улица Болотниковская, владение 38. На участке, площадь которого составляет 0,48 гектара, должна была появиться автобаза.

Ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова уточнила, что в 2007 году был заключен договор аренды данного земельного участка, который предусматривал строительство автобазы. Однако условия не были выполнены. Власти расторгли договор, так как у арендатора имелся долг по аренде и пени.

Ранее сообщалось, что жилой дом капитально отремонтируют в Басманном районе.

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