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СМИ: Семь рабочих погибли после отравления в Ростовской области
Фото: moscow-live

СМИ: Семь рабочих погибли после отравления в Ростовской области

Иван Юминов

Происшествия

Семь рабочих погибли в Ростовской области при работах на очистных сооружениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в пятницу, 21 мая.

— Всего девять человек, из них семеро погибших, — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что на данный момент ведутся поиски еще двух людей. Пять человек доставили в больницу, уточнил министр здравоохранения области Юрий Кобзев. МЧС отправило на место происшествия звено газодымозащитной службы.

Ранее сообщалось, что СК завел дело после нападения школьника на учительницу в Пермском крае.

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