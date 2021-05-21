СМИ: Семь рабочих погибли после отравления в Ростовской области
Семь рабочих погибли в Ростовской области при работах на очистных сооружениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в пятницу, 21 мая.
— Всего девять человек, из них семеро погибших, — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что на данный момент ведутся поиски еще двух людей. Пять человек доставили в больницу, уточнил министр здравоохранения области Юрий Кобзев. МЧС отправило на место происшествия звено газодымозащитной службы.
Ранее сообщалось, что СК завел дело после нападения школьника на учительницу в Пермском крае.
Читайте также: Серийного отравителя Мурата Сабанова приговорили к 16 годам колонии строгого режима