Частный инвестор будет развивать улично-дорожную сеть на северо-западе Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Берзарина, 32 Карта всех событий

Девять участков земли на северо-западе столицы передали частному инвестору для строительства улично-дорожной сети. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Речь идет о территории площадью около одного гектара, расположенной на улице Берзарина, владение 32. Эта земля будет предоставлена застройщику в аренду на шесть лет. Предполагается, что реализация девелоперского проекта позволит обеспечить находящийся рядом жилой комплекс транспортной доступностью.

Ранее «ВМ» писала о том, что на северо-востоке столицы прекратили проект строительства кафе, который инвестор обещал построить еще 26 лет назад.

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