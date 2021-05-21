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Водитель горящего грузовика в Китае приехал к пожарным и рассмешил Сеть
Фото: newsflare.com

Водитель горящего грузовика в Китае приехал к пожарным и рассмешил Сеть

Виктория Федотова

В мире

В Сети набирает популярность видео, снятое в одной из провинций Китая. На кадрах видно, как к пожарной части подъезжает горящий грузовик. Водитель бросается к пожарным, а те оперативно разворачивают шланги и тушат пожар.

Судя по ролику, в грузовом автомобиле могла загореться мебель. По данным с камер видеонаблюдения, инцидент произошел 16 мая, но широкое распространение ролик получил только сейчас.

Видео: newsflare.com

Видео опубликовано на платформе newsflare и в паблике pikabu. Пользователи пошутили над необычной ситуацией, когда работа сама находит пожарных:

«Пожарные уже обленились настолько, что им работу на работу привозят»; «В каком регионе регистрировали, там и тушите»; «Пожаршеринг».

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