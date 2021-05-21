«Лето больших размеров»: Арзамасова показала фигуру до беременности

Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась с подписчиками, как она проведет это лето. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

— Этим летом я точно не буду в такой форме. Мне предстоит лето больших размеров, — отметила актриса под фотографией, которая была сделана до беременности.

Она объяснила, что этот снимок — напоминание ей самой, что «здоровая спортивная форма — это хорошо, и не стоит расслабляться». Также она рассказала, что планирует заняться вплотную работой, а физические упражнения будут исключены.

Поклонники звезды порадовали ее своими комментариями под постом, отметив, что забота о малыше должна быть на первом месте, а возвращение формы — это уже дело желания и дисциплины: «Особенное будет лето, невероятное и полное открытий. А форму вернуть — это вопрос самодисциплины в основном...»; «Классный мамский период! Поздравляю, волшебное время»; «Берегите себя и малыша! Много не работайте».

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