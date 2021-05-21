Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Лето больших размеров»: Арзамасова показала фигуру до беременности
Фото: instagram/liza_arzamasova

«Лето больших размеров»: Арзамасова показала фигуру до беременности

Анастасия Прохорова

Звезды

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась с подписчиками, как она проведет это лето. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

— Этим летом я точно не буду в такой форме. Мне предстоит лето больших размеров, — отметила актриса под фотографией, которая была сделана до беременности.

Она объяснила, что этот снимок — напоминание ей самой, что «здоровая спортивная форма — это хорошо, и не стоит расслабляться». Также она рассказала, что планирует заняться вплотную работой, а физические упражнения будут исключены.

Поклонники звезды порадовали ее своими комментариями под постом, отметив, что забота о малыше должна быть на первом месте, а возвращение формы — это уже дело желания и дисциплины: «Особенное будет лето, невероятное и полное открытий. А форму вернуть — это вопрос самодисциплины в основном...»; «Классный мамский период! Поздравляю, волшебное время»; «Берегите себя и малыша! Много не работайте».

Читайте также: «Высший класс»: поклонники восхитились стильным образом беременной Арзамасовой

беременностьЛиза Арзамасова«Инстаграм»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристах Ливанов
Аристах Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Все мнения
О проекте