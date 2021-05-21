Суд в Москве на семь суток остановил работу «Детского мира» из-за нарушений санитарных норм

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Театральный проезд, 5с1 Карта всех событий

Центральный детский магазин закрывают в центре столицы на семь дней. Причиной послужили нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время автограф-сессии актеров фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Мещанского районного суда Москвы.

Торговый павильон, расположенный на Лубянке, признали виновным по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Видео: Telegram/ RT на русском

Напомним, на встречу с артистами в воскресенье, 16 мая, пришло свыше пяти тысяч человек. Уточняется, что административное наказание начинает действовать с момента вынесения протокола.

Ранее Роспотребнадзор опечатал Центральный детский магазин за нарушение мер против распространения коронавируса.

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