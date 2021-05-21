«Личный стилист, массажист»: видео ухаживания попугая за котами растрогало Сеть

Фото: Youtube / Zoo home

Дружба попугая ара Арчи с котами регулярно вдохновляет блогера zoo home на съемку забавных роликов. В Сети набирает популярность видео, где яркая птица общается с котами и пьет молоко из их миски.

— Опять пошел в кошачий малинник! Сейчас все проверит. Арчи, птицам молоко нельзя, это для котят, — заявила хозяйка, предлагая птице фрукты.

На кадрах видно, что Арчи чувствует себя привольно и по-хозяйски, отгоняя котов от мисок с едой и отвоевывая лежанки с игрушками.

Но есть в отношениях попугая и котов место для нежности. На втором ролике видно, как птица аккуратно перебирает клювом шерсть кота, а тот расслаблено лежит на подоконнике.

Хозяйка животных говорит, что попугай ежедневно ухаживает за котами.

Видео растрогало пользователей Сети: «Просто Арчи нужно было родиться котиком. Уж очень он их сильно любит. Филенька тоже очень любит Арчи»; «У Фили личный стилист, массажист, тренер и повар. И все это — непревзойденный Арчи!»; «Какие классные и позитивные питомцы! Очень трогательные видео».

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