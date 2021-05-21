Антон Бурдасов забросил первую шайбу на ЧМ-2021 по хоккею

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Нападающий сборной России Антон Бурдасов забросил первую шайбу на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге. В первом матче турнира российские хоккеисты играют против команды Чехии.

На пятой минуте встречи Бурдасов реализовал численное большинство. Ассистентами выступили нападающие Михаил Григоренко и Иван Морозов.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. В групповом этапе сборная России также сыграет со Швецией, Швейцарией, Словакией, Данией, Белоруссией и Великобританией.

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