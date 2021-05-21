Минобрнауки РФ не ожидает более низкой подготовки абитуриентов из-за коронавируса

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Министерство образования и науки России не ожидает, что у абитуриентов будет более низкая подготовка из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков в пятницу, 21 мая.

Он выразил уверенность, что в вузы придут люди с хорошим качеством знаний и будут заинтересованы в обучении. Особенно это касается востребованных университетов, отметил министр.

— Почему? Потому что тот, кто хочет учиться в хорошем университете, несмотря на сложности или вопреки им, все равно будет самообразованием заниматься либо сидеть и активно корпеть, в какое бы время ни назначили лекции, — сообщил Фальков в эфире телеканала RTVi.

Кроме того, министр высказал мнение, что университет не может полностью работать онлайн, отметив, что современность дает шанс «создать прекрасный университет, используя сетевое взаимодействие». Он уточнил, что нынешнее образование имеет смешанный характер, так как в нем сочетаются традиционный учебный и удаленный процессы.

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