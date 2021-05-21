Российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира

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Сборная России победила команду Чехии в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в пятницу, 21 мая, и завершилась со счетом 4:3 в пользу российских хоккеистов.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Александр Барабанов и Михаил Григоренко. Шайба Бурдасова стала первой на турнире. Чешские хоккеисты ответили голами Якуба Флека, Якуба Враны и Доминика Кубалика.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. В групповом этапе сборная России также сыграет со Швецией, Швейцарией, Словакией, Данией, Белоруссией и Великобританией. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS).

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