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Лавров сравнил позицию Прибалтики и США с поведением дворовых хулиганов
Фото: МИД РФ

Лавров сравнил позицию Прибалтики и США с поведением дворовых хулиганов

Анастасия Колоскова

Внешняя политика

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на марафоне «Новое знание» признался, что позиция стран Балтии и США напоминает ему поведение дворовых хулиганов.

Министр напомнил, что Москва интересовалась целью расширения НАТО за счет включения новых членов из стран Балтии, граничащих с Россией.

— Нам говорили: ну вот у прибалтов такие фобии после оккупации вашей, и вообще их угнетали... Кто и как их угнетал? Если все сохранили свои языки, промышленность в Прибалтике выросла на несколько порядков в советское время. Неважно. В общем, они затащили их в НАТО и нам сказали: вы только не волнуйтесь, они успокоятся после своих фобий, и у вас на границах будет спокойно, — рассказал Лавров.

Он отметил, что балтийские государства в настоящее время являются лидерами русофобского меньшинства и активно выступают за новые санкции в отношении России, рассчитывая на защиту США.

— У меня другой пример. Во дворе, когда я рос (наверное, сейчас тоже, просто во дворе давно не был), выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше, и был большой, самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него — как рыбы прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: «Дай десять копеек». А когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории, — цитирует руководителя МИД РИА Новости.

Кроме того, Лавров не согласился с мнением, что Россия готова все спустить с рук, уточнив, что ее главной целью является обеспечение интересов граждан страны, а не «миролюбие». Министр подчеркнул, что Россия не собирается «подставлять вторую щеку», несмотря на то что всегда выступает за сохранение мира.

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