Психологи рассказали, как определить характер женщины по ее фигуре
Психологи склонны считать, что определить характер женщины можно по ее фигуре.
По словам экспертов, фигура типа «перевернутый треугольник», для которой характерны широкие плечи, может свидетельствовать о том, что ее обладательница целеустремленная и уверенная в себе женщина. Она может быть излишне упрямой и напористой, что часто отпугивает не только врагов, но и единомышленников. Но несмотря на свою категоричность, такая женщина станет верной и в браке, и в работе, и в дружбе, если встретит на своем пути людей со схожими взглядами на жизнь.
Для женщины с фигурой типа «груша» характерны широкие бедра, она часто бывает властной, а вот подчиняться приказам других не склонна. Это дерзкая и обаятельная женщина, которая легко очарует любого, поэтому поклонников у нее хоть отбавляй. Несмотря на это, такие женщины часто бывают капризными и своенравными, стремящимися контролировать все и всех. Они могут стать злейшими врагами для тех, кто перечит им.
Обладательница фигуры типа «прямоугольник» не может похвастаться выраженной талией или бедрами. Как правило, женщины с этим видом фигуры бывают двух типов. К первому эксперты относят «женщину-друга», которая легко идет на контакт с незнакомцами. Она быстро становится «своей» в любой компании и имеет много друзей среди мужчин. Ко второму типу относят тихих и застенчивых девушек, которые предпочитают одиночество шумным компаниям. Они с трудом решаются на перемены и активные действия, часто очень ранимы и обидчивы. При этом женщины с таким типом фигуры прагматичны в быту и крайне ответственны, сообщает Пятый канал.
Фигура «яблоко», отличающаяся наличием лишнего веса в районе живота, характерна для очень общительных и веселых женщин, которые заражают оптимизмом и жизнелюбием окружающих. Их по праву считают душой компании, такие женщины выделяются из толпы своей неуемной энергией. Им нравится вести за собой людей, поэтому в браке рядом с ними чаще всего находится более спокойный, ведомый мужчина.
Женщины с фигурой «песочные часы» считаются самыми женственными. Они обладают гибкой натурой и особым достоинством. Такие личности не дадут собой помыкать. Они хороши в построении семьи, при этом карьера для таких женщин стоит не на первом месте.
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