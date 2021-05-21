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СМИ: Еврокомиссия подготовит доклад по стратегии отношений с Россией
Фото: flickr/european_parliament

СМИ: Еврокомиссия подготовит доклад по стратегии отношений с Россией

Анастасия Колоскова

Внешняя политика

По поручению лидеров Евросоюза Еврокомиссия подготовит доклад по вопросам стратегии отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что встреча в рамках Евросовета состоится 25 мая.

— Мы осудим действия России против государств-членов, призовем к солидарности как с государствами-членами, так и с нашими восточными партнерами. Другой вопрос — это поручение верховному представителю и Еврокомиссии подготовить доклад об отношениях с Россией в соответствии с пятью принципами, которые являются краеугольным камнем в отношениях ЕС с Россией, — цитирует сообщение источника РИА Новости.

Он отметил, что доклад прояснит ситуацию в отношениях Евросоюза с Россией, при этом мнения на этот счет могут разниться.

Уточняется, что Евросоюз не будет пересматривать политику «пяти принципов», которые были приняты в 2016 году в отношении России. Они включают исполнение минских договоренностей касаемо Украины, укрепление сотрудничества с партнерами ЕС на востоке, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества в рамках международных вопросов и, наконец, поддержку гражданского общества в РФ.

Ранее эксперты прокомментировали пять принципов Европарламента.

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Евросоюзотношение к РоссииЕвропарламент
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