СМИ: Мужчину задержали за угрозу убить собственную дочь в Москве

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Россия, Москва, Чесменская улица Карта всех событий

Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали жителя Москвы по подозрению в угрозе убийством собственной дочери.

Как уточнил источник в городских правоохранительных органах, в ночь на 11 мая поступило сообщение о неадекватном мужчине в квартире одного из домов на Чесменской улице. Прибывших по вызову полицейских встретила 17-летняя девушка, заявившая, что ее пьяный отец угрожал ей убийством, держа при этом в руках нож.

Вскоре мужчина вышел из подъезда и нанес себе ранение. После этого его отправили в одно из столичных лечебных учреждений.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). С задержанного взята подписка о невыезде, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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