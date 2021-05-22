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Коронавирус выявили у 8709 человек в России за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Коронавирус выявили у 8709 человек в России за сутки

Виктория Родимкина

Здоровье

В России выявлено более 8,7 тысячи случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в субботу, 22 мая.

В стране за последние 24 часа зафиксировали 8709 новых случаев COVID-19. Из них 12 процентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ скончались от инфекции и ее последствий 386 человек, вылечились 9345 пациентов.

Коронавирус выявили у 8709 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев вируса зарегистрировали в Москве — 2653, Санкт-Петербурге — 833 и Московской области — 775.

Коронавирус выявили у 8709 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

В стране за все время пандемии выявили 4 992 554 случая коронавируса в 85 регионах. За все время умерли от вируса 118 125 человек, выздоровели 4 610 465 пациентов.

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