Коронавирус выявили у 8709 человек в России за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В России выявлено более 8,7 тысячи случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в субботу, 22 мая.

В стране за последние 24 часа зафиксировали 8709 новых случаев COVID-19. Из них 12 процентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ скончались от инфекции и ее последствий 386 человек, вылечились 9345 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев вируса зарегистрировали в Москве — 2653, Санкт-Петербурге — 833 и Московской области — 775.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В стране за все время пандемии выявили 4 992 554 случая коронавируса в 85 регионах. За все время умерли от вируса 118 125 человек, выздоровели 4 610 465 пациентов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 13 тысяч мутаций COVID-19 обнаружили в России