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Ученые выяснили основные предпочтения привлекательности мужчин и женщин
Фото: pixabay.com

Ученые выяснили основные предпочтения привлекательности мужчин и женщин

Елена Фролова

Общество

Ученые из Австралии во время масштабного исследования обнаружили, какие черты партнера определяют привлекательность для мужчин и женщин разных возрастов.

Эксперты проанализировали ответы свыше семи тысяч участников эксперимента, возраст которых находился в диапазоне от 18 до 65 лет. Согласно полученным результатам, предпочтения в выборе партнера основываются на трех пунктах: личные качества и характеристика, внешний вид, а также интеллект.

— Оказалось, что индивидуальные различия в предпочтениях по каждой из трех характеристик различаются между мужчинами и женщинами, а также с возрастом, — пояснили ученые.

При этом они уточнили, что несмотря на значительные половые различия, представители сильного и слабого полов в целом отдают одинаковое значение измеряемым предпочтениям. И все же были отмечены и значимые половые различия в рамках каждого обозначенного признака. Например, в среднем женщины оценивают выше мужчин такие качества, как возраст, образование, доход, эмоциональная связь и доверие.

Помимо этого, было обнаружено, что представители сильного пола отдают предпочтение физическому строению партнерши, ее привлекательности, отмечает ФАН.

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