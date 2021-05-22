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Итоги первого международного онкологического форума подвели в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Итоги первого международного онкологического форума подвели в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице подвели итоги первого Московского международного онкологического форума. Мероприятие стало одним из самых заметных и обсуждаемых событий в сфере столичного здравоохранения.

За дня дня форума состоялось более ста мероприятий деловой программы. На форуме выступили 349 спикеров, в том числе более 50 зарубежных. На выставке представили 664 экспоната, на стендах провели свыше 600 мастер-классов.

Всего в деловой программе форума поучаствовали 18 тысяч человек.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун отметил, что форум обеспечил возможность врачам обменяться практическими знаниями.

— Приятно отметить, что московским специалистам, нашим крупнейшим якорным онкологическим клиникам, было и что показать, и что рассказать иностранным коллегам, — сказал министр.

По его словам, форум стал для столичных онкологов источником уникальных знаний. Так, по итогам форума было создано Московское онкологическое общество.

Глава департамента добавил, что главной целью организации станет объединение усилий онкологов столицы в стремлении на своем уровне повышать качество работы с использованием лучших городских и мировых практик, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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онкологияфорумздравоохранение
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