Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Евгений Попов: Необходимо сохранить Крылатский лес в неприкосновенности
Фото: Екатерина Тихонова

Евгений Попов: Необходимо сохранить Крылатский лес в неприкосновенности

Павел Гриднев

Общество

Евгений Попов, журналист телеканала «Россия 1» встретился с жителями района Крылатское, чтобы поделиться актуальными новостями по развитию ситуации с обустройством экотропы.

— Недавно мы провели пикеты, в которых выяснили мнение жителей, в том числе и по обустройству Крылатского леса. Почти 1000 горожан высказалась против проекта. Наш следующий шаг — получение финального документа от департамента природопользования и охраны окружающей среды, который отменит обустройство экотропы. Для этого планирую подготовить коллективное обращение, — сообщил Евгений Попов.

Журналист также отметил, что на следующей неделе должна состояться встреча с представителями департамента природопользования, чтобы обсудить ситуацию.

Тема обустройства Крылатского леса — одна из самых резонансных в районе. С февраля тележурналист и его команда проводили встречи с жителями с целью выяснить мнение большинства по этому вопросу. Часть горожан выступала за то, чтобы установить скамейки и поставить урны. Другие высказывались резко против любого вмешательства в природу, опасаясь, что «сначала появятся лавочки, потом — торговые киоски и рестораны, а закончится тем, что лес вырубят и построят жилые дома».

Результаты встреч и проведенных пикетов показали, что большинство горожан придерживаются позиции сохранения леса в его первозданном виде.

— Жители района очень настороженно относятся к любым попыткам вмешательства в природные места отдыха, — говорит Юлия Пахомова, муниципальный депутат района Крылатское. — По просьбам активных горожан были подготовлены несколько вариантов обустройства — без асфальта и бетона. Но большинство выступило за неприкосновенность леса.

Сохранение уголка естественной природы требует жестких мер за несоблюдение экологических правил.

— Предлагаю десятикратно увеличить штрафы за нарушение экологических норм, в частности за несанкционированные свалки строительного и бытового мусора на территории леса, — считает Евгений Попов. — У жителей должна быть возможность дышать чистым воздухом и наслаждаться красотой Крылатских Холмов.

Читайте также: Евгений Попов: Будет ускорен въезд в дома по реновации в Филевском парке

экотропалес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте