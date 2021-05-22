Евгений Попов: Необходимо сохранить Крылатский лес в неприкосновенности

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Евгений Попов, журналист телеканала «Россия 1» встретился с жителями района Крылатское, чтобы поделиться актуальными новостями по развитию ситуации с обустройством экотропы.

— Недавно мы провели пикеты, в которых выяснили мнение жителей, в том числе и по обустройству Крылатского леса. Почти 1000 горожан высказалась против проекта. Наш следующий шаг — получение финального документа от департамента природопользования и охраны окружающей среды, который отменит обустройство экотропы. Для этого планирую подготовить коллективное обращение, — сообщил Евгений Попов.

Журналист также отметил, что на следующей неделе должна состояться встреча с представителями департамента природопользования, чтобы обсудить ситуацию.

Тема обустройства Крылатского леса — одна из самых резонансных в районе. С февраля тележурналист и его команда проводили встречи с жителями с целью выяснить мнение большинства по этому вопросу. Часть горожан выступала за то, чтобы установить скамейки и поставить урны. Другие высказывались резко против любого вмешательства в природу, опасаясь, что «сначала появятся лавочки, потом — торговые киоски и рестораны, а закончится тем, что лес вырубят и построят жилые дома».

Результаты встреч и проведенных пикетов показали, что большинство горожан придерживаются позиции сохранения леса в его первозданном виде.

— Жители района очень настороженно относятся к любым попыткам вмешательства в природные места отдыха, — говорит Юлия Пахомова, муниципальный депутат района Крылатское. — По просьбам активных горожан были подготовлены несколько вариантов обустройства — без асфальта и бетона. Но большинство выступило за неприкосновенность леса.

Сохранение уголка естественной природы требует жестких мер за несоблюдение экологических правил.

— Предлагаю десятикратно увеличить штрафы за нарушение экологических норм, в частности за несанкционированные свалки строительного и бытового мусора на территории леса, — считает Евгений Попов. — У жителей должна быть возможность дышать чистым воздухом и наслаждаться красотой Крылатских Холмов.

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