Девять новых миллиардеров появились в мире благодаря вакцинации от COVID-19

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Благодаря прибыли фармацевтических компаний, которые производят вакцины против коронавируса, в мире появилось девять новых миллиардеров. Об этом говорится в докладе движения The People's Vaccine Alliance.

Так, миллиардерами стали генеральный директор Moderna Стефан Бансель, сооснователь компании Нубар Афеян, а также инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер.

Помимо них, в клубе миллиардеров оказались глава BioNTech Угур Шахин, сооснователи CanSino Biologics, а также руководитель Rovi Хуан Лопес-Бельмонте, отмечается в докладе.

Ранее сообщалось, что Центр «Вектор» вышел на производство миллиона доз «ЭпиВакКороны» в месяц.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мишустин назвал создание эффективных вакцин от коронавируса победой России