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Девять новых миллиардеров появились в мире благодаря вакцинации от COVID-19
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Девять новых миллиардеров появились в мире благодаря вакцинации от COVID-19

Иван Юминов

В мире

Благодаря прибыли фармацевтических компаний, которые производят вакцины против коронавируса, в мире появилось девять новых миллиардеров. Об этом говорится в докладе движения The People's Vaccine Alliance.

Так, миллиардерами стали генеральный директор Moderna Стефан Бансель, сооснователь компании Нубар Афеян, а также инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер.

Помимо них, в клубе миллиардеров оказались глава BioNTech Угур Шахин, сооснователи CanSino Biologics, а также руководитель Rovi Хуан Лопес-Бельмонте, отмечается в докладе.

Ранее сообщалось, что Центр «Вектор» вышел на производство миллиона доз «ЭпиВакКороны» в месяц.

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