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Названы скрабы для тела, которые можно приготовить в домашних условиях
Фото: https://pixabay.com

Названы скрабы для тела, которые можно приготовить в домашних условиях

Елена Фролова

Общество

Редкие представительницы прекрасного пола с самого рождения и до конца жизни имеют совершенную, данную природой кожи. Как правило, женщинам приходится прикладывать много усилий, чтобы их тело выглядело красивым, здоровым и ухоженным. Большую роль в этом вопросе, кроме спортивных занятий, играет правильно подобранные косметические средства.

Самым распространенным из них является скраб для тела. Его можно приобрести в любом магазине, однако можно и приготовить в домашних условиях. Тем более, что это не займет много времени.

При этом важно отметить, что любые косметические средства, в том числе и скрабы, имеют свои подводные камни, а именно противопоказания. Перед началом процедуры важно убедиться в их отсутствии. Речь идет о любых царапинках, воспалениях и ранках, кожных заболеваниях, аллергии на компоненты скраба и так далее.

Кофейный скраб

Итак, кофе полезен своими тонизирующими средствами. Кофейная гуща придаст коже упругость, гладкость и молодость. Сделать косметическое средство можно из свежемолотых зерен. К ним можно добавить другие ингредиенты, которые только усилят полезные эффекты. Кофейный скраб имеет множество полезных свойств. Например, кофе является сильным антиоксидантом, тонизирующим и предотвращающим преждевременное старение. Помимо этого, кофеин снижает риск возникновения рака кожи. Сам по себе кофе является почти гипоаллергенным. Выработку коллагена коже придаст сорт арабика.

Сахарный скраб

Сахар в качестве косметического средства приносит множество пользы, так как он является щадящим абразивом. Он также содержит гликолевую кислоту, способствующую сохранению влаги в тканях. Сахар нормализует выработку кожного сала, а моносахарилы оказывают легкий лифтинг-эффект, отмечает ФАН.

Не менее полезными будут солевой и кокосовый скрабы, сделанные в домашних условиях.

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