Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пилот самолета Су-30СМ внештатно катапультировался в Крыму
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Пилот самолета Су-30СМ внештатно катапультировался в Крыму

Полина Долганова

Происшествия

Внештатное срабатывание системы катапультирования произошло у самолета Су-30СМ на крымском аэродроме Саки. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 21 мая.

— В результате катапультирования никто не пострадал. Оба летчика живы, — говорится в сообщении.

В настоящий момент на аэродроме работает специальная комиссия для проведения технического осмотра воздушного судна, сообщает радио Sputnik.

Ранее в Белоруссии потерпел крушение военный самолет. Уточняется, что катастрофа произошла в Барановичах, пилот успел катапультироваться перед крушением.

Читайте также: МВД подтвердило данные о нападении мужчины с сигнальным пистолетом на женщину в Москве

самолетКрымпилот
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте