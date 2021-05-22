Пилот самолета Су-30СМ внештатно катапультировался в Крыму

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Внештатное срабатывание системы катапультирования произошло у самолета Су-30СМ на крымском аэродроме Саки. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 21 мая.

— В результате катапультирования никто не пострадал. Оба летчика живы, — говорится в сообщении.

В настоящий момент на аэродроме работает специальная комиссия для проведения технического осмотра воздушного судна, сообщает радио Sputnik.

Ранее в Белоруссии потерпел крушение военный самолет. Уточняется, что катастрофа произошла в Барановичах, пилот успел катапультироваться перед крушением.

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