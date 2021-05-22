Пульмонолог дал совет по защите легких во время пандемии COVID-19

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Врач-пульмонолог Максим Новиков рассказал, как нужно заботиться о легких в период пандемии коронавируса.

По его словам, за 24 часа человек делает 20–25 тысяч вдохов и выдохов. В результате легкие пропускают через себя около десяти тысяч литров воздуха. Причем они различаются по форме: левое обычно больше правого из-за расположения сердца.

— Человеку необходимы только пять процентов кислорода, который он вдыхает через легкие. Остальной кислород люди выдыхают, — объяснил врач.

При этом он подчеркнул, что с помощью легких человек выдыхает около 70 процентов вредных веществ. И этот процесс, по его мнению, является стратегически важным наравне с потреблением кислорода. Пульмонолог также добавил, что каждой клетке организма человека нужен этот элемент, поэтому именно легкие играют особенную роль в его доставке. Так как этот процесс происходит на постоянной основе, то он может сбоить, например, если орган подвергается внешним атакам либо сталкивается с болезнью, отмечает Nation News.

По его словам, вред легким наносят вредные производства, плохая экология, алкоголь и табак.

— Последние замедляют работу специальных «ресничек», которые находятся в носоглотке. В результате в дыхательную систему проникают бактерии, создаются условия для их размножения, — пояснил Максим Новиков.

Он также добавил, что в тройке самых распространенных онкологий находится рак легкого. Особенно ему подвержены мужчины. Вместе с тем отсутствие вредных привычек не может гарантировать защиту от образования этого заболевания.

Кроме этого, по его словам, вирус SARS-CoV-2 блокирует дыхательные пути очень густой слизью. Она, в свою очередь, сказывается на задержке проникновения в организм лекарств и противостоит лечению. Восстановлению легких после перенесенного заболевания благоприятствуют простые дыхательные упражнения.

Бывший главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Николай Малышев прокомментировал учащение случаев заболевания инфекцией, симптоматически схожей с COVID-19. В настоящее время врачи стали чаще наблюдать симптомы заражения пациентов, которые указывают на коронавирус, а тест говорит об обратном.

По мнению эксперта, в данном случае речь идет об ОРЗ. Здесь также наблюдаются симптомы интоксикации организма и катаральные явления, а именно кашель и боль в горле, отмечает «Царьград».

— Мне кажется, что ни о чем новом речи не идет, — подчеркнул эксперт.

Солидарность с ним выразил известный телеведущий Александр Мясников. Он напомнил, что существует множество вирусов, вызывающих ОРЗ. В их числе четыре вида человеческого коронавируса.

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