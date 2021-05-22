Спасенную в Якутии белую медведицу эвакуировали на реабилитацию в Москву

Фото: Пресс-служба Пермского зоопарка

Спасенную в Якутии белую медведицу отправили на реабилитацию в Москву на попутном самолете военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Об этом говорится на сайте Русского географического общества (РГО).

Уточняется, что переезд медведицы помогали осуществлять ученые-экологи Якутии, РГО, Минобороны России, а также сотрудники Московского зоопарка.

Медведицу обнаружили 11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Животное было истощено, в поисках воды и пищи оно вышло к людям, зайдя в глубь материка почти на тысячу километров, уточнил старший научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Егор Кириллин.

Специалисты поймали двухлетнюю медведицу и доставили ее в республиканский зоопарк «Орто-Дойду», где стало известно, что у животного проблемы с пищеварением и отсутствует один клык. Эксперты решили перевезти медведицу в Московский зоопарк на реабилитацию.

Ранее стало известно, что львы напали на дрессировщика в цирке в Новосибирской области.

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