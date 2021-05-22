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Российский Су-24 могли сбить по вине командующего ВВС Турции
Фото: pexels.com/Aydın Kiraz

Российский Су-24 могли сбить по вине командующего ВВС Турции

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Российский Су-24 был сбит возле турецко-сирийской границы в 2015 году по вине командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Турции Абидина Юнала. Об этом сообщает портал Nordic Monitor со ссылкой на данные судебного допроса.

В день инцидента Юнал получил информацию от командования ВВС Турции о российских боевых самолетах, которые были замечены у границы государства. Об этом свидетельствуют показания штаб-полковника Али Дурмуша, которые он дал в суде 15 августа 2017 года.

— Когда ему позвонили и рассказали о двух российских самолетах, которые кружили над нашей границей, он приказал им сбивать самолеты, если они пересекают воздушное пространство Турции, и повесил трубку, — рассказал Дурмуш.

После звонка Юналу военные сбили российский самолет, которые пересек воздушное пространство с Турцией, дал показания Дурмуш.

Напомним, 24 ноября 2015 года турецкие военно-воздушные силы атаковали российский бомбардировщик Су-24 в Сирии. Турецкие власти отказывались извиняться за инцидент и утверждали, что самолет сбили по вине пилота F-16. По этой причине 1 января 2016 года РФ ввела эмбарго на поставки из Турецкой Республики ряда продуктов в ответ на атаку.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что планирует выступить с заявлением для всего мира.

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