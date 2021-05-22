Звезда фильма «Гараж» поддержала инициативу Светланы Разворотневой

Фото: Екатерина Бибикова

Народная артистка РСФСР и звезда кинофильма «Гараж» Светлана Немоляева поддержала инициативу члена общественной палаты РФ Светланы Разворотневой строительства в столице доступных гаражных комплексов. Правозащитница предлагает возводить в Москве многоуровневые парковки и предоставлять бесплатные места в них владельцам снесенных гаражей и льготным категориям граждан. Для остальных москвичей Разворотнева рекомендует установить цену на машино-место в пределах 150–300 тысяч рублей или гарантировать рассрочку до 10 лет на его приобретение.

— У меня нет гаража, моя машина стоит во дворе, т. к. у нас закрытый двор. Но знаю, что парковочное место — удовольствие дорогое. Мой сын, актер, несмотря на то что востребован, активно снимается, и то не может себе позволить купить место в подземном гараже. А что говорить об обычных гражданах? — поделилась Светлана Немоляева.

Актриса рассказала, что считает московскую проблему с парковочными местами огромной. Она живет на Тверской и помнит, что еще каких-то лет 10 назад, добираясь по Большой Никитской до театра им. Маяковского, в котором играет, наблюдала, как автолюбители паркуют машины в три ряда. Было время, когда водители бросали авто, где придется. С тех пор вроде бы в столице навели порядок, парковаться, где понравилось, теперь нельзя, но ставить машину все равно некуда.

— Я всячески поддерживаю инициативу строительства гаражей и рассрочки до 10 лет на приобретение машино-мест, потому что и в спальных районах Москвы, и в центре города проблема с парковками не решена. Машины, припаркованные во дворах, в принципе мешают ходить и гулять, — заключила она.

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