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Главный пульмонолог Москвы заявил, что бег по мегаполису вредит легким
лужники

Главный пульмонолог Москвы заявил, что бег по мегаполису вредит легким

Анастасия Волоснова

Здоровье

Во время бега по мегаполису из-за увеличенного воздухообмена в легкие поступает большое количество вредных веществ. Об этом рассказал главный пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский.

По его словам, бегать по городу вдоль шоссе вредно для здоровья. Автомобили выбрасывают вредные вещества, которые люди в большем объеме поглощают во время физических нагрузок.

— Причем во время физической нагрузки объем вентиляции, то есть объем обмена воздуха, многократно увеличивается, значит, увеличивается и поступление вредных веществ в организм, — отметил пульмонолог.

Он подчеркнул, что лучше заниматься спортом в парках или скверах.

Вдоль дорог также не рекомендуется ездить велосипедистам из-за вреда для легких, добавил Белевский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее пульмонолог дал совет по защите легких во время пандемии COVID-19.

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