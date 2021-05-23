Школьный учебник по налогам появится в России

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Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на форуме «Новое знание» сообщил, что ведомство выпустит учебное пособие для школьников. Книга поможет ученикам узнать, как устроена налоговая система в стране.

Участница форума задала чиновнику вопрос, в каких источниках информации школьникам и студентам следует искать актуальные данные о налогах. Егоров на это ответил, что ведомство работает над учебником, который скоро выйдет в печать. Также в Сети появится его электронная версия.

В пресс-службе ФНС уточнили, что пособие по налогам предназначено для детей старшей школы — 10-11-х классов, которые уже выбрали направление для дальнейшего обучения, сообщает ТАСС.

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