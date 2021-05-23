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Школьный учебник по налогам появится в России
Фото: Pexels

Школьный учебник по налогам появится в России

Юлия Курганова

Образование

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на форуме «Новое знание» сообщил, что ведомство выпустит учебное пособие для школьников. Книга поможет ученикам узнать, как устроена налоговая система в стране.

Участница форума задала чиновнику вопрос, в каких источниках информации школьникам и студентам следует искать актуальные данные о налогах. Егоров на это ответил, что ведомство работает над учебником, который скоро выйдет в печать. Также в Сети появится его электронная версия.

В пресс-службе ФНС уточнили, что пособие по налогам предназначено для детей старшей школы — 10-11-х классов, которые уже выбрали направление для дальнейшего обучения, сообщает ТАСС.

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