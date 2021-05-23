«Ольге нужна помощь»: поклонники обеспокоились психическим состоянием Бузовой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Поклонников российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой насторожило ее новое видео в Instagram. Звезда поделилась роликом, снятым в парке Айвазовского в Крыму.

В кадре счастливая Ольга Бузова гуляет по территории парка, смеясь и пританцовывая. В беседке для теледивы накрыт стол, поддерживает праздничную атмосферу выступление музыкантов.

— Весь парк арендован, чтобы было то, что я вижу сегодня. Делюсь с вами своими эмоциями... Ведь это — и есть самый кайф, — написала девушка.

Однако многие фанаты настоящего позитива в этой ситуации не разглядели. Их смутило «наигранное» настроение Ольги Бузовой. Взволнованные поклонники посчитали, что звезде нужен врач и ей пора обратиться за помощью.

«Все последние посты выглядят как отчаяние... полное отчаяние», «Почему уже в каком видео по счету Ольга выдавливает смех? Что вообще смешного?», «У человека депрессия, это видно. Рекомендую обратиться к психологу», «Ну на лицо явно какое-то психическое расстройство», «Ольге, по-моему, действительно нужна помощь психолога, а то и психиатра», — написали комментаторы.

Ранее Ольга Бузова ответила на критику в свой адрес.

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