Сергей Собянин рассказал о планах по развитию системы онкопомощи в Москве

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Систему оказания онкологической помощи в столице предстоит донастраивать. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, в столице дополнят канцер-регистр больных необходимой информацией, продолжат модернизацию больниц.

— В Москве действительно создана новая система оказания онкопомощи, но сегодня надо, конечно, всю эту систему донастраивать и продолжать модернизировать: строить новые корпуса больниц, модернизировать старые, делать новую маршрутизацию, наполнять канцер-регистр больных всей необходимой информацией, персонально вести каждого пациента, — отметил Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва достойно справилась с вызовами пандемии коронавируса.

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