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Диетолог Дюваль рассказала, как похудеть без вреда для здоровья
Фото: pixabay.com

Диетолог Дюваль рассказала, как похудеть без вреда для здоровья

Елена Фролова

Здоровье

Правильный способ похудения, который не нанесет вреда организму, озвучила диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, перед тем как начать придерживаться жесткого режима питания, нужно здраво оценить свое состояние здоровья. Дело в том, что лишний вес, как правило, является симптомом, а не причиной, с которой надо бороться.

— Необходимо выяснить причины образования лишних килограммов, а их может быть много. Например, заболевания щитовидной железы или желудочно-кишечного тракта, либо почек, — пояснила диетолог.

Те, кто начинает скидывать вес без выяснения причин, худеют за счет истощения организма, они жестко ограничивают себя в питании. Как подчеркнула эксперт, подобное похудение никогда не может быть правильным, отмечает Nation News. Она также добавила, что для правильного похудения нужно сначала обследовать свой организм и выяснить причину набора лишнего веса. Кроме того, диетолог не советует использовать общие диеты, а надо составить индивидуальный план похудения.

При правильном похудении нужно придерживаться сбалансированного питания. Оно должно быть простым и натуральным. Важно в этот период отказаться от жареной пищи. Лучше всего готовить на пару, запекать в духовке или варить.

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