Диетолог Дюваль рассказала, как похудеть без вреда для здоровья

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Правильный способ похудения, который не нанесет вреда организму, озвучила диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, перед тем как начать придерживаться жесткого режима питания, нужно здраво оценить свое состояние здоровья. Дело в том, что лишний вес, как правило, является симптомом, а не причиной, с которой надо бороться.

— Необходимо выяснить причины образования лишних килограммов, а их может быть много. Например, заболевания щитовидной железы или желудочно-кишечного тракта, либо почек, — пояснила диетолог.

Те, кто начинает скидывать вес без выяснения причин, худеют за счет истощения организма, они жестко ограничивают себя в питании. Как подчеркнула эксперт, подобное похудение никогда не может быть правильным, отмечает Nation News. Она также добавила, что для правильного похудения нужно сначала обследовать свой организм и выяснить причину набора лишнего веса. Кроме того, диетолог не советует использовать общие диеты, а надо составить индивидуальный план похудения.

При правильном похудении нужно придерживаться сбалансированного питания. Оно должно быть простым и натуральным. Важно в этот период отказаться от жареной пищи. Лучше всего готовить на пару, запекать в духовке или варить.

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