Составлен топ-3 самых слабых мужчин по знаку зодиака

Кадр из фильма «Толстяк» (1980)

Астрологи рассказали, под какими тремя знаками зодиака рождаются самые слабые мужчины.

Так, парни Тельцы часто являются потребителями. Они не понимают намеков и могут даже забыть поздравить вторую половинку с днем рождения. Мужчины этого знака скорее предпочитают баловать самих себя.

Мужчина-Дева не способен на романтические поступки и сюрпризы. Ему сложно сделать первый шаг и познакомиться с кем-то. Представители этого знака очень боятся неизвестности и не любят эксперименты.

Рыбы часто устают в отношениях. Они не тратят энергию на поддержание домашнего очага и предпочитают извлекать выгоду из своей бесполезности в отношениях. В детстве за ними ежедневно ухаживают мамы, а позже они остаются под крылом своей спутницы, сообщает Пятый канал.

Ранее астрологи назвали пять худших мужей по знаку зодиака.

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