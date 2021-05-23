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Составлен топ-3 самых слабых мужчин по знаку зодиака
Кадр из фильма «Толстяк» (1980)

Составлен топ-3 самых слабых мужчин по знаку зодиака

Полина Долганова

Общество

Астрологи рассказали, под какими тремя знаками зодиака рождаются самые слабые мужчины.

Так, парни Тельцы часто являются потребителями. Они не понимают намеков и могут даже забыть поздравить вторую половинку с днем рождения. Мужчины этого знака скорее предпочитают баловать самих себя.

Мужчина-Дева не способен на романтические поступки и сюрпризы. Ему сложно сделать первый шаг и познакомиться с кем-то. Представители этого знака очень боятся неизвестности и не любят эксперименты.

Рыбы часто устают в отношениях. Они не тратят энергию на поддержание домашнего очага и предпочитают извлекать выгоду из своей бесполезности в отношениях. В детстве за ними ежедневно ухаживают мамы, а позже они остаются под крылом своей спутницы, сообщает Пятый канал.

Ранее астрологи назвали пять худших мужей по знаку зодиака.

Читайте также: Провидец рассказал, что ожидает представителей каждого знака зодиака с 24 по 30 мая

астрологиязнак зодиакамужчины
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