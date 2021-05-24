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Юных москвичей пригласили принять участие в соревнованиях по робототехнике
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Юных москвичей пригласили принять участие в соревнованиях по робототехнике

Илья Ашуров

Город

В Москве открыт набор в команды, которые будут готовить к Московскому чемпионату по робототехнике First Russia Robotics Championship. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Международные соревнования по робототехнике проходят под эгидой First Lego League. Они состоятся не только в Москве, но и в других регионах России. А их победители примут участие во всероссийском чемпионате, который проведут в столице в следующем году.

— Такие проекты предоставляют юным инженерам уникальные возможности для личностного роста, учат работать в команде и помогают раскрыть свой потенциал, — цитируют Наталью Сергунину на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заммэра, в таких соревнованиях ежегодно участвуют более 200 тысяч команд из 113 стран — это около 2 миллионов детей. Подобные проекты позволяют детям развивать свои инженерные способности, а также учат их работать в команде.

Записаться в одну из команд можно на сайте проекта, для этого необходимо заполнить форму и пройти конкурсный отбор. Заявки будут приниматься до 2 августа.

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робототехникаНаталья Сергунинасоревнования
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