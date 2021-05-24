Психолог рассказала, как уберечь детей от вредного влияния компьютерных игр

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Детский психолог Наталья Наумова рассказала, как родителям вести контроль за увлечениями своих сыновей и дочерей.

По ее мнению, компьютерные игры могут быть как увлечением, так и разрушителем психики ребенка. Эксперт считает, что слишком страшные игры могут сказаться на расшатанности нервной системы подростка.

— Все игры, что так или иначе связаны со смертью, представляют собой опасность для психики ребенка. После таких игр у детей могут наблюдаться страхи и фобические реакции, с которыми потом приходится работать иногда даже с психиатром, — объяснила Наумова.

Она также подчеркнула, что «стрелялки» лучше вообще исключить, а на все остальные виды игр — ввести контроль времени. В случае если игра является коллективной, объединяющей ребят, то это, по мнению психолога, неплохо.

По ее мнению, вообще запрещать детям компьютерные игры не стоит. Чтобы решить такую ситуацию без конфликта, лучше всего дать ребенку возможность рассуждать, что он хочет успеть сделать за день, отмечает Nation News.

— Нужно, чтобы подрастающий член семьи составил для себя план, что необходимо сделать за день. Например, заняться уроками, погулять с друзьями, пообедать, поиграть. Во всем этом расписании важно определить, какое количество времени на каждое дело будет тратиться, — сообщила Наумова.

По ее словам, когда ребенок сам составляет план и рассчитывает свое время, то он понимает, сколько времени он может потратить на игры. Вместе с тем нельзя полностью запрещать ему играть в компьютере, однако время пребывания за монитором нужно ограничить.

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