Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в сезон отпусков

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Стоимость бензина может увеличиться в связи с началом сезона отпусков. В свою очередь это также скажется на росте цен на другие товары и услуги. Такого мнения придерживается государственный советник РФ, доцент кафедры общественных финансов НГУЭУ Роман Шумяцкий.

Ранее Российский топливный союз (РТС) отправил на имя вице-премьера Российской Федерации Александра Новака письмо, в котором предупредило о вероятном дефиците топлива на внутреннем рынке во время сезона отпусков. Это связано с ограничением отдыха за границей. Поэтому возможно увеличение спроса на 10–20 процентов.

Специалисты РТС призвали Александра Новака принять срочные меры, чтобы насытить внутренний рынок бензином. Иначе ситуация приведет к недостатку топлива и появлению суррогатов, передает «Общественная служба новостей».

Как пояснил Роман Шумяцкий, дефицит является реальной угрозой. Поэтому если власти не примут срочных мер противодействия и не договорятся с представителями бизнеса, то стоимость всех продуктов и услуг вырастет на десять процентов.

— Мы можем столкнуться с увеличением цен в том случае, если государство не договорится о компенсации выпавших доходов, — подчеркнул Роман Шумяцкий.

Он также добавил, что власти России всегда регулировали стоимость топлива. Поэтому, по его мнению, у производителей на данный момент есть два выхода из складывающейся ситуации — продавать на внутренний или внешний рынки. То есть, куда им будет выгоднее, туда и будет осуществляться продажа. В данный момент, как подчеркнул эксперт, это, конечно, зарубежное направление, потому что там цены в несколько раз выше. Именно поэтому может возникнуть дефицит.

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