Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
МИД России обвинил США в провоцировании межконфессиональной напряженности на Украине
Фото: МИД РФ

МИД России обвинил США в провоцировании межконфессиональной напряженности на Украине

Иван Юминов

Внешняя политика

США для решения своих геополитических задач провоцируют межконфессиональную напряженность на Украине. Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) России в понедельник, 24 мая.

— Россия не пытается вмешиваться в конфессиональную сферу других государств, чего не скажешь о США. Известно, что Вашингтон уже неоднократно решал свои геополитические задачи без оглядки на существующие нормы миропорядка, разыгрывая в разных регионах «религиозную карту» и провоцируя межконфессиональную напряженность, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, МИД отметил, что в докладе комиссии по свободе верующих и в ежегодном докладе Государственного департамента (Госдепа) США по свободе совести и защите прав верующих в мире дана необъективная и предвзятая оценка политики, которую осуществляет Россия. Министерство уточнило, что Русская православная церковь (РПЦ) не находится на особом положении, как указывается в докладах.

Россия стремится защищать права верующих и всегда была многоконфессиональным государством, приводит сообщение министерства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым конструктивными и очень деловыми.

Читайте также: МИД РФ рассказал, что может стать поводом для признания страны недружественной

МИД РоссииСШАУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Все мнения
О проекте