МИД России обвинил США в провоцировании межконфессиональной напряженности на Украине

Фото: МИД РФ

США для решения своих геополитических задач провоцируют межконфессиональную напряженность на Украине. Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) России в понедельник, 24 мая.

— Россия не пытается вмешиваться в конфессиональную сферу других государств, чего не скажешь о США. Известно, что Вашингтон уже неоднократно решал свои геополитические задачи без оглядки на существующие нормы миропорядка, разыгрывая в разных регионах «религиозную карту» и провоцируя межконфессиональную напряженность, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, МИД отметил, что в докладе комиссии по свободе верующих и в ежегодном докладе Государственного департамента (Госдепа) США по свободе совести и защите прав верующих в мире дана необъективная и предвзятая оценка политики, которую осуществляет Россия. Министерство уточнило, что Русская православная церковь (РПЦ) не находится на особом положении, как указывается в докладах.

Россия стремится защищать права верующих и всегда была многоконфессиональным государством, приводит сообщение министерства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым конструктивными и очень деловыми.

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