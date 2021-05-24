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Памятники Москвы украсят лентами в поддержку болеющих рассеянным склерозом
Фото: pixabay.com

Памятники Москвы украсят лентами в поддержку болеющих рассеянным склерозом

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, район Арбат, 38-й квартал Карта всех событий

На территории столицы 27 мая проведут социальную акцию в поддержку людей, болеющих рассеянным склерозом. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Акцию организует межрегиональная общественная организация инвалидов «Московское общество рассеянного склероза». На нескольких городских памятниках активисты разместят оранжевые ленты — символ борьбы с заболеванием. Рядом установят таблички, рассказывающие о недуге.

Речь идет о монументах Федору Достоевскому у Российской государственной библиотеки, Петру Чайковскому на Большой Никитской улице, а также памятниках Александру Грибоедову на Чистых прудах, Булату Окуджаве на Старом Арбате и Владимиру Маяковскому на Маяковской площади.

По словам президента «Московского общества рассеянного склероза» Ольги Матвиевской, в России проживают более 150 тысяч пациентов с таким диагнозом.

Ранее в столице участники акции «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе» получили почти 168 миллионов баллов.

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