Минтранс Белоруссии: Угрожавшие взорвать самолет требовали от ЕС не поддерживать Израиль
Угрожавшие взорвать самолет Ryanair требовали от Европейского союза (ЕС) перестать поддерживать действия Израиля. Об этом заявил глава департамента по авиации Министерства транспорта Белоруссии Артем Сикорский в понедельник, 24 мая.
— 23 мая на электронную почту Национального аэропорта «Минск» с электронного адреса Protonmail.com на английском языке поступило письменное сообщение: «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа», — рассказал руководитель департамента.
После этого злоумышленники потребовали от ЕС перестать поддерживать Израиль в этом конфликте. Иначе бомба, заложенная в самолет, взорвется над Вильнюсом, приводит слова Сикорского РИА Новости.
Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно
Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.
Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.
Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.
Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.
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