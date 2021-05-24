МВД России предложило ужесточить наказание за побои для граждан с судимостью

Фото: sudak.rk.gov.ru

В МВД России предложили ужесточить наказание за побои, совершенные гражданами с судимостью. Проект закона был размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов в понедельник, 24 мая.

Речь идет о внесении изменений во вторую часть статьи 116.1 Уголовного кодекса России («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию»). Нынешняя ее редакция предполагает штраф и исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев за аналогичное преступление. В МВД предложили ужесточить наказание, введя санкцию в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Также ведомство предложило увеличить сумму штрафа. В законопроекте предусмотрена санкция в виде штрафа от 40 до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы, сообщает ТАСС.

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