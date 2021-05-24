Доктор Елена Кац: Необходим единый стандарт открытого школьного двора

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В районе Новогиреево прошла встреча жителей с главным врачом детской городской поликлиники № 7, муниципальным депутатом Еленой Кац. Темой для обсуждения стало будущее школьных дворов. Кац предложила разработать единый стандарт обустройства школьных дворов, сделать их открытыми пространствами, центрами притяжения общественной жизни в микрорайонах. Напомним, ранее эту идею выдвинул Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

— Сергей Семенович очень своевременно поднял эту тему, – сказала Кац. – Как минимум, по вечерам, в выходные дни и в период каникул школьные дворы должны быть доступными для жителей. Пришкольное пространство может и должно стать центром досугового, спортивного, культурного притяжения в микрорайоне. Причем, эту концепцию можно реализовать как в существующих пришкольных территориях, так и при проектировании новых школ, по единому стандарту. Поэтому мы сегодня собираем мнения жителей о том, как обустроить школьные дворы. Это очень актуально на востоке Москвы, где местами наблюдается дефицит пространств для активного отдыха, спорта, культурных мероприятий. Обсуждения будут продолжаться, а результаты мы проанализируем и передадим в мэрию уже в виде конкретных предложений жителей.

В ходе встречи участники предложили различные варианты обустройства школьных дворов. Сама доктор Елена Кац считает, что единый стандарт пришкольных территорий должен включать в себя, в первую очередь, зоны спорта, досуга и площадки для культурных мероприятий.