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Сергей Собянин посетит выставку о реновации в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин посетит выставку о реновации в Москве

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, улица Охотный Ряд, 1 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин во вторник, 25 мая, посетят выставку, посвященную реновации жилищного фонда столицы. Об этом рассказали в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Выставка проводится в Госдуме на протяжении недели с 24 мая. Ее посетители смогут познакомиться с материалами о законодательной работе, положившей начало программе реновации, архитектурно-планировочными решениями новых домов, вариантами отделки и благоустройства прилегающих территорий.

В мероприятии примут участие лидеры парламентских фракций и председатели профильных думских комитетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в новое жилье по реновации переехали 30,2 тысячи участников программы. Всего с момента старта программы начато переселение 38 тысяч москвичей из 256 старых домов.

Читайте также: Более трех миллионов «квадратов» жилья в год будут вводить в Москве по реновации

ГосдумареновацияВячеслав Володин
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