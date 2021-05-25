Сергей Собянин посетит выставку о реновации в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин во вторник, 25 мая, посетят выставку, посвященную реновации жилищного фонда столицы. Об этом рассказали в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Выставка проводится в Госдуме на протяжении недели с 24 мая. Ее посетители смогут познакомиться с материалами о законодательной работе, положившей начало программе реновации, архитектурно-планировочными решениями новых домов, вариантами отделки и благоустройства прилегающих территорий.

В мероприятии примут участие лидеры парламентских фракций и председатели профильных думских комитетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в новое жилье по реновации переехали 30,2 тысячи участников программы. Всего с момента старта программы начато переселение 38 тысяч москвичей из 256 старых домов.

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