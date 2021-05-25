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Проезд на общественном транспорте в Париже сделают бесплатным
Фото: pixabay.com/ru

Проезд на общественном транспорте в Париже сделают бесплатным

Виктория Родимкина

В мире

Французские власти планируют ввести в Париже бесплатный проезд на общественном транспорте. Такой эксперимент уже успешно реализовали в нескольких десятках небольших городов страны, сообщает Би-би-си.

Так, бесплатный проезд в городском транспорте во Франции внедряют уже несколько лет. На сегодняшний день это нововведение сохраняется более чем в 30 городах страны. Среди городов, жители которых пользуются такой привилегией, — Дюнкерк, Обани и Коломбье. В сентябре программа стартует и в Страсбурге.

После внедрения бесплатного проезда в Дюнкерке сократились выбросы углерода, так как многие автомобилисты пересели на автобусы.

— Это очевидный успех и знак того, что бесплатный общественный транспорт может работать в больших масштабах, — отметила профессор Парижской школы городского планирования Арно Пассалаква.

Сторонники программы считают, что введение бесплатного проезда поможет малообеспеченным семьям снизить траты, а также снизит давление на экологию.

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