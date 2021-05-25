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СК: Более 99 процентов детей найдены по поступившим сообщениям о пропаже в 2020 году
Фото: СК РФ

СК: Более 99 процентов детей найдены по поступившим сообщениям о пропаже в 2020 году

Виктория Родимкина

Общество

В прошлом году более 12,5 тысячи сообщений о розыске детей поступило в Следственный комитет России, более 99 процентов ребят были найдены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 25 мая.

Так, 2020 году в СК зафиксировали 12 559 заявлений о пропаже 12 933 детей.

— По результатам рассмотрения поступивших в 2020 году сообщений найдено 99,6 процента детей. В 2020 году по сравнению с 2019 годом на 15 процентов сократилось количество сообщений о фактах пропажи детей, — отметили в сообщении.

При поиске ребенка создается алгоритм действий, который позволяет максимально эффективно провести операцию. Правоохранители оперативно выезжают на место происшествия, фиксируют доказательства, устанавливают круг общения ребенка. В большинстве случаев возбуждается дело, чтобы расширить список проводимых мероприятий.

В пресс-службе добавили, что сообщение о пропаже ребенка является сигналом к немедленному реагированию, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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