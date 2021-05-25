Количество случаев коронавируса в мире превысило 167 миллионов

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Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире на утро вторника, 25 мая, составило 167 117 164. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Количество летальных случаев из-за вируса и его последствий в мире составило 3 469 640. В числе стран с более чем десяти миллионами случаев заражений по-прежнему остаются США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу зарегистрированных случаев инфекции и по количеству смертей из-за вируса являются США. Там выявили 33 143 246 случаев коронавируса, скончались от COVID-19 590 529 человек.

В России, по последним данным, выявили 5 009 911 случаев коронавируса, скончался в РФ 118 801 человек.

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