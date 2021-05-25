Стартовый дом по программе реновации появится в районе Филевский Парк

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Большая Филёвская улица, 6 Карта всех событий

Стартовый дом по программе реновации построят в районе Филевский Парк. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 25 мая.

Новостройку площадью порядка 17 тысяч квадратных метров возведут по адресу Большая Филевская улица, владение 6. У здания организуют три подъезда, высота которых будет варьироваться от 9 до 14 этажей. Сергей Кузнецов уточнил, что фасад облицуют плиткой разных оттенков в пастельных тонах.

— Благодаря такому решению авторы проекта смогли не только визуально разнообразить среду, не конфликтуя с ней, но и сделали здание более динамичным. На фасадах также разместят корзины для кондиционеров, — отметил Сергей Кузнецов.

Кроме того, специалисты будут проводить остекление лоджий и балконов. Первый этаж дома будет отдан под помещения общественного назначения.

Ранее сообщалось, что храмовый комплекс построят в Новой Москве.

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