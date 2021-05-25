Столичные врачи вылечили еще 2208 пациентов с COVID-19 за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичные врачи вылечили еще 2208 пациентов с COVID-19 за минувшие сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба во вторник, 25 мая.

Всего за время пандемии в Москве вылечились 1 046 726 пациентов.

За последние 24 часа было подтверждено 2075 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1082 человека, 57 пациентов скончались.

Фото: Оперштаб

Всего в России за минувшие сутки выявлено 5 017 795 случаев заболевания в 85 регионах. Выздоровели 4 632 955 человек, скончались — 119 194 человека.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Анастасия Ракова: В домах престарелых Москвы не выявили заболеваемость COVID-19