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Выставка «Тропики Заполярья» открылась в Биологическом музее
Фото: https://pixabay.com/ru

Выставка «Тропики Заполярья» открылась в Биологическом музее

Ольга Маркова

Культура

Во дворе Биологического музея имени Тимирязева открыта фотовыставка «Тропики Заполярья».

Самая большая коллекция цветов и «южных» растений находится в Полярно-альпийском ботаническом саду-институте имени Н. А. Аврорина, самом северном ботаническом саду России. Коллекция тропических и субтропических растений здесь составляет более 1000 видов.

У цветоводов-любителей коллекции растений не менее интересные. В некоторых из них есть около 300 сортов стрептокарпусов и столько же сортов фиалок, а также 50 сортов декоративно-лиственных бегоний.

Выставку можно посетить с 14 мая по 31 августа во дворе музея бесплатно, сообщается на сайте организации.

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