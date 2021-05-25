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Власти Грузии откроют сухопутные границы с 1 июня
Фото: youtube.com

Власти Грузии откроют сухопутные границы с 1 июня

Юлия Павлушова

В мире

Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы с ближайшими соседями. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил глава межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при премьер-министре страны Георгий Гибрадзе.

Границы Грузии были закрыты для путешественников с марта 2020 года из-за пандемии.

— Сухопутные границы откроются, и их пересечение будет возможным с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ответом на ПЦР-тест, — цитирует Гибрадзе ТАСС.

Ранее сообщалось, что Абхазия не планирует усложнять правила въезда в республику на фоне коронавируса.

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