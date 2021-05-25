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Песков раскритиковал замену флага Белоруссии на площади в Риге
Фото: Администрация президента РФ

Песков раскритиковал замену флага Белоруссии на площади в Риге

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Замена государственного флага Белоруссии во время чемпионата мира по хоккею в Латвии стала вопиющим событием. Об этом во вторник, 25 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На городской площади Риги в честь спортивного события вывесили флаги стран — участниц чемпионата. Однако по инициативе мэра города Мартиньша Стакиса государственный флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белое полотно, используемое оппозицией республики. Этот шаг вызвал неодобрение Международной хоккейной федерации.

— Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие, — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Латвия вышлет из страны всех сотрудников посольства Белоруссии.

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БелоруссияДмитрий ПесковЛатвия
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